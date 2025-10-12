Haberler

Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u Deplasmanda Yenerek İkinci Haftayı Galip Tamamladı

Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u Deplasmanda Yenerek İkinci Haftayı Galip Tamamladı
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, OGM Ormanspor'u 80-62'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma M. Sait Zarifoğlu Salonu'nda oynandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-62 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Sezer Bor, Ali Osman Kanık

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 8, Kübra Erat 6, Kristine Anigwe 22, Brianna Fraser 15, Cierra Dillard 3, Diamond de Shields 8, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

Başantrenör: Kadir Mert Oktay

Fenerbahçe: Julie Allemand 7, Iliana Rupert 15, Olcay Çakır Turgut 10, Tilbe Şenyürek 8, Rebecca Allen 14, Monique Billings 22, Sevgi Uzun 2, Şerife Alperi Onar 2, İdil Saçalır

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

1. Periyot: 12-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 29-44 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 52-62 (Fenerbahçe lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
