Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki rakibi Nottingham Forest oldu

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti. İlk maç 19 Şubat 2026'da Türkiye'de oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Fenerbahçe, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 2 numaralı futbol organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselirken, 9-24'üncü sıradaki ekipler play-off turunda bir üst tur için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekiminde UEFA Genel Sekreteri Giorgio Marchetti'ye eski milli futbolcu İlhan Mansız eşlik etti. Lig etabını 19'uncu sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin rakibi İngiliz ekibi Nottingham Forest oldu. Fenerbahçe, ilk maçı kendi sahasında oynayacak. İlk maçlar 19 Şubat, rövanşlar ise 26 Şubat 2026 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Genk (Belçika)

Brann (Norveç) - Bologna (İtalya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan)

Celtic (İskoçya) - Stuttgart (Almanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya)

Fenerbahçe (Türkiye) - Nottingham Forest (İngiltere)

Lille (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

PAOK (Yunanistan) - Celta (İspanya)

