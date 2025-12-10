Haberler

Fenerbahçe, Norveç'e geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Brann ile oynayacağı maç için özel uçakla Norveç'e ulaştı. Karşılaşma yarın TSİ 23.00'te Brann Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde özel uçakla Norveç'e geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Bergen'e giden sarı-lacivertli kafile, daha sonra kamp yapacağı otele yerleşti.

Fenerbahçe'nin Brann maçı kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ederson Moraes, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
