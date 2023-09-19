Fenerbahçe, Nordsjaelland maçının hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında 21 Eylül Perşembe günü Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini ağırlayacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışması ve çift kale maçla devam etti. Sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Nordsjaelland maçının hazırlıklarını tamamlayacak.