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Fenerbahçe, Nordsjaelland ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak

30 Kasım 2023 22:05 Son Güncelleme: 22:06 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle mücadele edecek. Maçın hakem ve takım kadroları da açıklandı.