Fenerbahçe, Nordsjaelland ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle mücadele edecek. Maçın hakem ve takım kadroları da açıklandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle Fenerbahçe arasındaki müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Right to Dream Park
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurent Coniglio (Fransa)
Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Svensson, Villadsen, Rasmussen, Schjelderup
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Oosterwolde, Crespo, Cengiz Ünder, Kent, Szymanski, Tadic, Batshuayi