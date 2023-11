Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında kazanmak için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, kazanmak için oynayacaklarını söyledi. Kartal, hava şartlarının her iki takım için de etkili olacağını belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Yarınki oyun planımız kazanmak üzerine. Kazanırsak zaten işi garantiliyoruz. Kazanamazsak da en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka ekibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ve file bekçisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. Danimarka'ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Kartal, "Yarın işimizi yaparak maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz iyi bir takım, onların da kendilerine göre planları var. Bu planları tahmin ediyoruz. Biz de yaptığımız analizlerde nasıl bir taktikle oynayacağımızı çalıştık. Yarın da inşallah bunun karşılığını alarak ülkemize dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"YARINKİ OYUN PLANIMIZ KAZANMAK ÜZERİNE"

Nordsjaelland karşısında öncelikli hedeflerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Kartal, "Ama 3 puan alamıyorsak en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Yarınki oyun planımız kazanmak üzerine. Kazanırsak zaten işi garantiliyoruz. Kazanamazsak da en kötü beraberlikle ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun yaşadığı sakatlık nedeniyle savunmada gerekli durumu planladıklarını ve yarın en iyi 11'le sahada olacaklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Yarına kadar vaktimiz var. Bu akşam son antrenmanı yapacağız. Buraya kazanmak için geldik. Elimizdeki en ideal ve en doğru oyuncularla sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

"FUTBOLCU HER ORTAMDA SAHAYA ÇIKIP İŞİNİ YAPAR"

Son olarak hava şartları hakkında konuşan Kartal, "Hava şartlarının her iki takım oyuncuları için lehte ya da aleyhte olacağını düşünmüyorum. İyi konsantre olan ve taktiksel görevlerini yapan takım başarılı olacaktır. Futbolcu her ortamda sahaya çıkıp işini yapar. Yarın da işini iyi yapan takımın başarılı olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: KAZANMAYA GELDİK

Kaleci İrfan Can Eğribayat ise grupta önemli bir maça çıkacaklarını söyleyerek, "Buraya kazanmaya geldik. İnşallah galibiyetle ayrılırız" dedi.

Danimarka'da havanın çok soğuk olduğunu söyleyen Eğribayat, Fatih Karagümrük ile oynanan son lig maçında İstanbul'da da havanın çok soğuk olduğunu belirterek "Çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Bunu bilerek geldik. Sahada da çok üşümüyorsun. Elimizden geleni yapacağımızı bütün hocalarımız biliyor. İnşallah yarın kazanıp mutlu şekilde ülkemize döneriz" diye konuştu.

"TABİİ Kİ ÇİM SAHA GİBİ OLMAYACAK"

Sentetik zeminde oynayacaklarını da hatırlatan tecrübeli kaleci, "Zemin bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, güzel bir yumuşaklık vermişler. Güzel bir zemin var. Tabii ki çim saha gibi olmayacak, atladığımızda ağrı yapacak ama önemli değil. Gördüğümüz kadarıyla iyi futbol oynamaya müsait bir zemin var. İnşallah yarın iyi futbol oynayıp kazanacağız" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMA GİTMEYİ HER TÜRK OYUNCU GİBİ BEN DE ÇOK İSTİYORUM"

Genç file bekçisi, milli takım hakkında sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Milli takıma gitmeyi her Türk oyuncu gibi ben de çok istiyorum. Bunun da sırası gelecektir. İyi performans vermeye devam edeceğimi düşünüyorum. Burada önemli olan takımın başarısı. Her zaman mücadelemi veriyorum. Oynayıp oynamamak çok önemli değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldikçe elimden geleni yapacağım."