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Fenerbahçe, Nordsjaelland'a 6-1 mağlup oldu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine 6-1 yenildi.

Stat: Right to Dream Park

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Laurent Coniglio (Fransa)

Nordsjaelland: Eriksson, Hey, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande (Dk. 46 Nygren), Tverskov (Dk. 85 Zidan Sertdemir), Svensson, Villadsen (Dk. 82 Jensen-Abbew), Rasmussen (Dk. 79 Harder), Schjelderup (Dk. 79 Osman)

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Crespo, Szymanski, Cengiz Ünder (Dk. 62 İrfan Can Kahveci), Kent (Dk. 74 King), Tadic, Batshuayi (Dk. 62 Dzeko)

Goller: Dk. 21 Hey, Dk. 25 Svensson, Dk. 55, 75 ve 84 Nygren, Dk. 66 Rasmussen (Nordsjaelland), Dk. 43 Batshuayi ( Fenerbahçe )

Sarı kart: Dk. 17 Diomande (Nordsjaelland)

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine 6-1 yenildi.

46. dakika Nordsjaelland gole yaklaştı. Soldan Rasmussen'in derin pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Schjelderup'un sol ayağıyla yerden direk dibine şutunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.

55. dakikada ev sahibi ekip 3. golü buldu. Nagalo'nun yarı sahasından savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Nygren'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, top Livakovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-1

60. dakikada Hey'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada Nordsjaelland farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın hemen önünde topla buluşan Schjelderup'un, Yusuf Akçiçek ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Rasmussen, topu boş kaleye bıraktı: 4-1

70. dakikada sol çaprazda aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahasına giren Schjelderup'un altıpasta kaleciyle karşı karşıya vuruşund,a Livakovic meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

75. dakikada Nordsjaelland bir gol daha buldu. Nagalo'nun pasında rakip yarı saha ortasında çok müsait pozisyonda topla buluşan Nygren, ceza yayında rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından yerden köşeye attığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 5-1

81. dakikada Osman'ın soldan içeriye yerden sert ortasında altıpas önünde Harder'in dokunuşunda top direk dibinden auta gitti.

84. dakikada Nordsjaelland 6. golü buldu. Soldan İsmail Yüksek'ten sıyrılarak ceza sahasına giren Harder'in altıpasa yerden sert pasında topa ayak koyan Nygren, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-1

Karşılaşma, Danimarka temsilcisinin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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