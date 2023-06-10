Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finali kamp kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus, Altay Bayındır ve Lincoln Henrique'yi de kadroya aldı.