Fenerbahçe'nin yıldızından alkışlanacak hareket! Yardım kolilerini tek tek taşıdı

Oldukça ağır kayıplar verdiğimiz depremler sonrası yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia, deprem bölgesine giden yardım kolilerini bizzat kendi elleriyle taşıdı. Yıldız futbolcunun bir tır dolusu koliyi taşıdığı anlar çevredekilerden alkış aldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremde ülkemiz ağır kayıplar verirken spor camiasından destek ve yardımlar gelemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, deprem bölgesindeki vatandaşlar için bir tır dolusu malzeme yardımında bulundu.

KOLİLERİ ELLERİYLE TAŞIDI

Golcü futbolcu Enner Valencia, Fenerbahçe Kulübü tarafından organize edilen yardım kampanyasına Ülker Stadı'na bizzat gelerek katıldı. İhtiyaçlar doğrultusunda bir tır dolusu malzeme bağışı yapan Valencia, kolileri bizzat kendi de taşıyarak tıra yerleştirdi.

TAKDİR TOPLADI

Ekvadorlu yıldız, stattaki gönüllülerle de sohbet etti. Başarılı futbolcunun bu yardımseverliği çevredekiler tarafından takdir topladı.