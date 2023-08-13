Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin yeni transferleri tribünleri selamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi tribünleri selamladı. Taraftarlar iki futbolcuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Fred ve Cengiz Ünder, Gaziantep FK ile oynanan karşılaşma öncesi tribünleri selamladı.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'nin, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha Fred ile Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder, seremoni öncesi sahaya çıkarak sarı-lacivertli tribünleri selamladı. Taraftarlar iki futbolcuya da yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Yıldız futbolcular daha sonra yönetim locasına çıkarak müsabakayı takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Cengiz Ünder Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title