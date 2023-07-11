Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir'den beklentilere yanıt

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, beklentileri karşılayabilmek için mücadele edeceğini belirtti. Kulüp yöneticisi Selahattin Baki ise transferden mutlu olduklarını ve büyük katkılar beklediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, beklentileri karşılayabilmek gayret göstereceğini belirtti.

Milli futbolcu ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, imza töreninin ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 30 yaşındaki santrfor, "Koca bir aile, büyük sorumluluklar... Hepsine hazırım. Beklentilerin üstesinden gelmek için sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Çok kaliteli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Selahattin Baki ise "Çok mutluyuz. Türk merkezli yapılanmalar beni her zaman çok heyecanlandırıyor. Çok kaliteli, milli takım forması giyen, pırıl pırıl ve çok değerli bir rakibimizdi ama artık bizden biri. Üç kulvarda hep beraber ciddi bir mesai vereceğiz. Büyük katkılar vereceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.