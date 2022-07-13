Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti
AA - Hilmi Sever - Spor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.
AA / Hilmi Sever - Spor