Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti. Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kan tetkikleri yapılan milli oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. 19 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. AA / Hilmi Sever - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur sağlık kontrolünden geçti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.