Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti
Fenerbahçe, Lazio ile anlaştığı Matteo Guendouzi transferinin maliyeti 28+2 milyon euro olarak belirtildi. Bu rakamın resmileşmesi halinde Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olacak ve kulübün en pahalı transfer listesinde zirveye çıkacak.
- Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi için Lazio ile anlaşmaya vardı.
- Matteo Guendouzi'nin transferinin toplam maliyeti 28+2 milyon euro olacak.
- Matteo Guendouzi, bu transfer bedeliyle Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olacak.
Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı girerken transfer gündeminin merkezinde Matteo Guendouzi yer aldı. Sarı-lacivertliler, Lazio ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin toplam maliyetinin 28+2 milyon euro olacağı kaydedildi.
FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK
Bu rakamın resmileşmesi durumunda Guendouzi, Fenerbahçe tarihinde bonservisine en yüksek bedel ödenen futbolcu olarak zirveye yerleşecek. Guendouzi'nin maliyetinin gündeme gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin geçmişte yaptığı en pahalı transferler listesi yeniden konuşulmaya başlandı.
FENERBAHÇE'NİN EN PAHALI TRANSFERLERİ (İLK 15)
- Mamadou Niang – Marsilya | 9 milyon € | Kazandırdığı: 7.5 milyon €
- Elvir Baliç – 9.5 milyon € | Kazandırdığı: 21 milyon €
- Fred – Manchester United | 9.75 milyon € |(Takımda)
- Sebastian Szymanski – Dinamo Moskova | 9.75 milyon € |(Takımda)
- Sow – Lille | 10 milyon € | Kazandırdığı: 16 milyon €
- Raul Meireles – Chelsea | 10 milyon €
- Ederson – Manchester City | 11 milyon € |(Takımda)
- Diego Carlos – Aston Villa | 11.5 milyon € |(Takımda)
- Sofyan Amrabat – Fiorentina | 12 milyon € |(Takımda)
- Emmanuel Emenike – Spartak Moskova | 13 milyon € | Kazandırdığı: 2.5 milyon €
- Daniel Guiza – Mallorca | 14 milyon €
- Cengiz Ünder – Marsilya | 15 milyon € |(Takımda)
- Dorgeles Nene – Salzburg | 18 milyon € |(Takımda)
- Youssef En-Nesyri – Sevilla | 19.5 milyon € |(Takımda)
- Kerem Aktürkoğlu – 22.5 milyon € | (Takımda)
GUENDOUZİ ZİRVEYE ÇIKIYOR
Matteo Guendouzi'nin transferinin 28+2 milyon euro bedelle tamamlanması halinde, listenin 1 numarasına Fransız yıldızın yerleşmesi bekleniyor.