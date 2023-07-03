Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent: 'Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum'
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kent, Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğu anda mutlu olduğunu ve transferin gerçekleşmesini istediğini söyledi. Ayrıca, rekabete hazır olduğunu ve takıma yardım etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kulüpteki herkes tarafından iyi karşılandığını ifade eden İngiliz forvet, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinde yaşadıklarını anlatan Kent, "Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel bu transferin gerçekleşmesini istedim. Burada daha önce büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum" diye konuştu."REKABETE HAZIRIM"Hızlı bir şekilde adaptasyon sürecini atlatacağını aktaran 26 yaşındaki futbolcu, "Küçüklükten beri ailemden uzaktayım. Bunun sebebi de tecrübe kazanmaktı. Profesyonel futbolcu olmak adına bunu gerçekleştirmek durumundaydım. Geldiğim liglerde büyük rekabetler vardı. Burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım. Bu rekabete de hazırım. Başarılı olmak için her şeyi ortaya koyarak birlikte güzel şeyler elde edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.Takımda çok fazla teknik futbolcu olduğunu kaydeden Kent, "Burada ilk gün toplanmış ve bir görüşme gerçekleştirmiştik. O görüşmede hocamız da sezonla alakalı çok güzel, ilham verici şeyler söyledi" ifadelerini kullandı."DİREKT VE KALEYE OYNAMAYI SEVEN BİR FUTBOLCUYUM"Kendi oyun tarzını da anlatan Ryan Kent, "Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt ve kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen biriyim. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takıma yardım etmeye çalışırım" şeklinde konuştu."TARAFTARLARIMIZI HEYECANLANDIRAN BİR OYUN ORTAYA KOYACAĞIM"
Sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden geleni yapacağının altını çizen Kent, "Taraftarlarımıza söz veriyorum; onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağız. Bu takım ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.