Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent: 'Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, sarı-lacivertli ekibin kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kulüpteki herkes tarafından iyi karşılandığını ifade eden İngiliz forvet, sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür etti. Fenerbahçe'ye transfer olma sürecinde yaşadıklarını anlatan Kent, "Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel bu transferin gerçekleşmesini istedim. Burada daha önce büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum" diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden geleni yapacağının altını çizen Kent, "Taraftarlarımıza söz veriyorum; onları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım. Başarılı olmak için her şeyi yapacağız. Bu takım ligde şampiyonluğu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü ligde şampiyon olmayalı uzun bir süre oldu. Geçen sene kazanılan bir Türkiye Kupası var ve bana göre bu da önemliydi. Umarım bu tip başarıları, bu kupaları hep birlikte bu yıl kazanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.