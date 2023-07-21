Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao ilk antrenmana çıktı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına sabah yaptığı idmanla devam ederken Rodrigo Becao ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivetli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.