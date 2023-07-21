Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao ilk antrenmana çıktı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rodrigo Becao'nun ilk antrenmanına çıktı. İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarına sabah yaptığı idmanla devam ederken Rodrigo Becao ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivetli kulüpten yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.Öte yandan, yeni transfer Brezilyalı stoper Rodrigo Becao takımla birlikte ilk kez antrenmanda yer aldı.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor