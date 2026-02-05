Haberler

N'Golo Kante, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan transfer ettiği N'Golo Kante ile ilk antrenmanına başladı. 34 yaşındaki Fransız futbolcu, takım arkadaşlarıyla tanışarak özel programı çerçevesinde çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli forma altında ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'dan kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Fransız futbolcunun Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla tanıştığı belirtildi.

Tesisleri gezen Kante'nin kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalara başladığı aktarıldı.

