Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Kampına Katıldı

Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Kampına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı Portekiz'de gerçekleştirilen kampına dahil etti. Duran, takımın teknik heyeti ve oyuncularıyla tanıştı.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli ekibin kampına katıldı.

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı

Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hem ceza hem beraat aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Suriye'de 160 hedefi vurduk' diyen İsrail açık açık savaş ilan etti

"160 hedefi vurduk" diyen İsrail açık açık savaş ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.