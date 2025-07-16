Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Kampına Katıldı
Fenerbahçe, kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı Portekiz'de gerçekleştirilen kampına dahil etti. Duran, takımın teknik heyeti ve oyuncularıyla tanıştı.
Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli ekibin kampına katıldı.
Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor