Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Jhon Duran Kampına Katıldı

Fenerbahçe'nin kiralık olarak renklerine bağladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, sarı-lacivertli ekibin kampına katıldı.

Yeni sezonun hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Jhon Duran da yerini aldı. Takımın kamp yaptığı otele gelen Jhon Duran, Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. - İSTANBUL