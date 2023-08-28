Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred: 'Kupalar kazanmak istiyorum'

"Başka Türk takımları, İngiliz kulüpleri ve başka ülkelerden de teklifler vardı"

"30 yaşıma gelmeme rağmen kupalar kazanmak istiyorum"

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Fred, "Fenerbahçe yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedefler. Alex, Roberto Carlos ve Deivid gibi oyuncular burada oynadılar. Kulübün tarihine geçtiler. Ben de bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

Sarı-lacivertlilerin Twente maçı hazırlıkları sürüyor. Yeni transfer orta saha oyuncusu Fred,

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı kendini iyi hissettiğini belirten 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Başkana ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Çok güzel bir ülkedeyiz. Burada yaşamaktan dolayı mutluyuz. Kulüp, personeller, arkadaşlarım beni iyi karşıladı. Umarım performansımızın üzerine koyarak devam ederiz" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZ HARİKA BİR ATMOSFER YARATIYOR"

Fred, sarı-lacivertli takıma gelmesinde taraftarların etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Başka Türk takımları, İngiliz kulüpleri ve başka ülkelerden de teklifler vardı. Bana söylenenler, konulan hedefler hoşuma gitti. Çok mutluyum. Taraftarlarımız harika bir atmosfer yaratıyor. 90 dakika boyunca bizi destekliyorlar. Umarım bu durum sezon boyunca devam eder."

"EN YAKIN ZAMANDA YÜZDE YÜZ PERFORMANSIMA ULAŞACAĞIM"

Samsunspor ve Twente ile oynanan maçlardaki performansını değerlendiren Brezilyalı oyuncu, "İlk maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. Hocamın isteklerine karşılık vermek istiyorum. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Bizim için kimin gol attığının önemi yok. Takım için camia için mücadele ediyoruz. Biz de buna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Samsunspor karşısında maalesef attığım gol iptal edildi. Çok güzel bir goldü. Gol olsaydı iyi bir başlangıç yapmış olacaktım. Zor bir maç oynadık. Rakibimiz iyi savunma yaptı. Onlar da iyi oynadılar. Biz takım olarak iyi bir maç çıkardık. Maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istesem de bu mümkün değildi. Yavaş yavaş en yakın zamanda yüzde yüz performansıma ulaşacağım. Twente maçı ise iyi bir maçtı. Rakibimiz iyi bir takım. Öne de geçtiler ancak maçı çevirmeyi başardık. Kırmızı karttan sonra oyunu elimize aldık. İstediğimiz sonucu aldık. İkinci maç da zor olacak. Henüz hiçbir şey bitmedi. Bu kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEN DE BU KULÜBÜN TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda şampiyonluğu hedeflediğinin altını çizen Fred, şunları kaydetti:

"Alex, Roberto Carlos ve Deivid gibi oyuncular burada oynadılar. Kulübün tarihine geçtiler. Ben de bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, kupalar kazanmak istiyorum. Kulübün hedeflerini iyi bir şekilde anlatmaları buraya gelmemde etkili oldu. Kupalar kazanmak için çok güçlü bir takım oluşturmak istediklerini söylediler. 30 yaşıma gelmeme rağmen kupalar kazanmak istiyorum. Kulübün bu isteği buraya gelmemde etkili oldu. Hedefimiz şampiyon olmak bunun farkındayız. Futbolcular ve camia olarak farkındayız. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Birlik olarak yolumuza devam ediyoruz. Umarım bizim için güzel bir sezon olur."

"LIVAKOVIC ÇOK İYİ BİR KALECİ"

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın yeni transferi Livakovic ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Livakovic çok iyi bir kaleci. Takıma yardım etmeye geldi, ben ve diğer oyuncular gibi. Herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu takımın tarih yazacak bir takım olduğunu düşünüyorum. Elimizden geleni yapıp şampiyon olmak için savaşacağız. Elimizden geleni yapacağız."

"ALTAY'A BAŞARILAR DİLEDİM"

İngiliz ekibi Manchester United'a transferi gündemde olan kaleci Altay Bayındır ile konuştuğunu aktaran Fred, "Altay'a başarılar diledim. İngiltere'deki büyük bir takıma gidiyor. Ona yaşayabileceği bazı semtleri önerdim. Çok fazla yağmur yağdığını söyledim. Hiç şüphem yok, orada başarılı olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.