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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 5. Sırp futbolcu oldu

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Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'tan Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı ve böylece tarihindeki 5. Sırp futbolcuyu transfer etmiş oldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 5. Sırp futbolcu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'tan Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kostic, dün akşam sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kostic, aynı zamanda Fenerbahçe'nin 5. Sırp futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertli takımın ilk Sırp futbolcusu, 2006-2007 sezonu öncesi transfer edilen Mateja Kezman'dı. Kezman, ilk sezonunda Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı. Ağustos 2012'de Juventus'tan kadroya dahil olan Milos Krasic ise ilk sezonunda bekleneni veremezken, daha sonra kendisiyle yollar ayrıldı. 2015-2016 sezonunda ise Lazar Markovic, kiralık olarak transfer edildi. Markovic, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 21 maçta forma giyebildi. Kanarya, 2023 yazında ise Sırp yıldız Dusan Tadic'i renklerine bağladı. Takım kaptanlarından biri olan Tadic, bu sezon da kadrounun değişmez isimlerden biri.

En fazla Brezilyalılar forma giydi

Sarı-lacivertlilerin 117 yıllık tarihinde forma giymiş yabancı oyuncuların dağılımında Brezilyalılar (28) ilk sırada bulunuyor. Sambacıları 17 isimle Yugoslavlar izlerken, Almanya'dan da 8 futbolcu takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe istanbul Juventus Güncel Spor

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