Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Edson Alvarez Sağlık Kontrolünden Geçti
Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti.
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha Edson Alvarez, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL
