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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko da ilk kez yer aldı. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Bosna Hersekli santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Edin Dzeko Fenerbahçe Spor Haberler

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