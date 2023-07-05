Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, takımla ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Bosna Hersekli santrfor Edin Dzeko da ilk kez yer aldı. Antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı ve çift kale maçlarla tamamlandı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.