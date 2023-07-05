Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko ilk antrenmana çıktı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Bosnalı futbolcu Edin Dzeko, ilk kez antrenmanda yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.
Sizce Arda Güler hangi takımı tercih etmeli?— Haberler.com (@Haberler) July 4, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor