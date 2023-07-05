Üye Girişi
Haberler
Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko ilk antrenmana çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko ilk antrenmana çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

p> Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı günün ilk idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte Bosnalı futbolcu Edin Dzeko, ilk kez antrenmanda yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri İsmail Kartal Fenerbahçe Edin Dzeko Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title