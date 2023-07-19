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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic takımla ilk antrenmanına çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürürken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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