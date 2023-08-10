Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Maribor karşısında attığı golle galibiyeti perçinledi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Maribor karşısında attığı golle sarı-lacivertlilerin galibiyetini perçinlerken, 3 maçta 2. golünü kaydetti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti geriden golleri Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti. Müsabakaya 10 numara pozisyonda 11'de başlayan Dusan Tadic, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı gole çevirerek sarı-lacivertlilerin tur için avantaj elde etmesini sağladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Turu'nda Zimbru'ya karşı ilk maçta asist, ikinci maçta da gol atmayı başaran Sırp oyuncu, bugün de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı. 90 dakika sahada kalan Tadic, tribünlerden yoğun destek gördü.

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinin ikinci maçı 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak. - İSTANBUL