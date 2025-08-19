Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Dorgeles Nene, Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildi. Kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan testlerle sağlık durumu değerlendirildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrollerinin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam ettiği aktarıldı.

Efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.

