Son dakika haber: Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi İstanbul'da Spor Haberleri Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı. İngiltere'nin Chelsea takımında forma giyen Batshuayi, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. Belçikalı oyuncu, siyah-beyazlı ekipte 42 maçta oynadı ve 14 gol attı. Spor Kaynak: AA / Murat Karadağ Spor Haberler Son Dakika

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