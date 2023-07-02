Fenerbahçe'nin yeni sezon teknik ekibi belli oldu

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına başlamasıyla birlikte teknik ekibinde görev yapacak antrenörler açıklandı. Yardımcı antrenörlerden kaleci antrenörüne kadar birçok isim yer alıyor.