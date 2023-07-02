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Fenerbahçe'nin yeni sezon teknik ekibi belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon teknik ekibi belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına başlamasıyla birlikte teknik ekibinde görev yapacak antrenörler açıklandı. Yardımcı antrenörlerden kaleci antrenörüne kadar birçok isim yer alıyor.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe

Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle

Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak

Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz

Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin

Analist: Kerem Güneş

Analist: Mehmet Turhan Demir

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

İsmail Kartal Haluk Kaplan Fenerbahçe Göle Spor Haberler

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