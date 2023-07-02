Fenerbahçe'nin yeni sezon teknik ekibi belli oldu
Spor Haberleri
Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına başlamasıyla birlikte teknik ekibinde görev yapacak antrenörler açıklandı. Yardımcı antrenörlerden kaleci antrenörüne kadar birçok isim yer alıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
Analist: Kerem Güneş
Analist: Mehmet Turhan Demir