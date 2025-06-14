Fenerbahçe'nin Yeni Sezon Hazırlık Programı Belli Oldu

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Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlık programını açıkladı. 6 Temmuz'da başlayacak olan hazırlık sürecinde sağlık kontrolleri ve testler yapılacak, ardından Portekiz'e giderek hazırlık maçları oynanacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi hazırlık programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezonu 6 Temmuz'da açacak sarı-lacivertliler, ilk 2 günü sağlık kontrolleri ve test süreçleriyle geçirecek.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenmanını 8 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapacak sarı-lacivertliler, 14 Temmuz'a kadar burada çalışacak. Ardından yurt dışı kampı ve hazırlık maçları için Portekiz'e gidecek Fenerbahçe, 27 Temmuz'da yeniden İstanbul'a dönecek.

Fenerbahçe, 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Sunderland, 23 Temmuz'da Al-Ittihad ve 26 Temmuz'da ise Benfica ile hazırlık maçları yapacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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