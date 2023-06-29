Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, 2 Temmuz Pazar günü teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde toplanacak. Milli takımlara giden oyuncular ise 5 Temmuz'da takıma dahil olacak. Sarı-lacivertliler, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek ve ardından 9-15 Temmuz tarihleri arasında Pari Premier Kupası'na katılmak için Rusya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Pari Premier Kupası'nda oynayacağı maçlar şu şekilde;

Sarı-lacivertli takım, 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.