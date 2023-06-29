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Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık programını açıkladı. Takım, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 Temmuz'da toplanacak ve 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya'da Pari Premier Kupası'na katılacak.

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Yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, 2 Temmuz Pazar günü teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde toplanacak. Milli takımlara giden oyuncular ise 5 Temmuz'da takıma dahil olacak. Sarı-lacivertliler, 8 Temmuz'a kadar çalışmalarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek ve ardından 9-15 Temmuz tarihleri arasında Pari Premier Kupası'na katılmak için Rusya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Pari Premier Kupası'nda oynayacağı maçlar şu şekilde;

9 Temmuz - 19.30: Zenit - Fenerbahçe

12 Temmuz - 19.30: Fenerbahçe - Kızılyıldız

15 Temmuz - 14.00: Neftchi PFK - Fenerbahçe

Sarı-lacivertli takım, 15 Temmuz tarihinde oynayacağı son karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek ve çalışmalarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Rusya Spor Haberler

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