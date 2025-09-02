Fenerbahçe'nin Yeni Kalecisi Ederson İstanbul'a Geldi

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki file bekçisi, saat 01.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara el sallayarak tezahüratlara karşılık veren Ederson, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından imza işlemlerini tamamlayacak. Brezilyalı kaleci kulüp yetkilileriyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı.