Fenerbahçe'nin Yeni Kalecisi Ederson İstanbul'a Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Manchester City'den transfer ettiği Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaştı. Ederson, İstanbul'a iniş yaptı ve sağlık kontrollerinin ardından imza işlemlerini tamamlayacak.

FENERBAHÇE'nin yeni transferi Brezilyalı kaleci Ederson, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Manchester City forması giyen Brezilyalı kaleci Ederson ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki file bekçisi, saat 01.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Havalimanında kendisini karşılayan taraftarlara el sallayarak tezahüratlara karşılık veren Ederson, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından imza işlemlerini tamamlayacak. Brezilyalı kaleci kulüp yetkilileriyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kurtlar Vadisi Memati'nin sevgilisi, son haliyle gündem oldu

Memati'nin sevgilisiydi! Yıllar içinde tanınmayacak hale geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek: Operasyonu ilk öğrenen kişi Murat Kapki oldu

Operasyonu ilk o öğrenmiş: Bir günde mallarını kaçırmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.