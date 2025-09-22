Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Seçildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'ı 38. başkan olarak seçti. Ayrıca Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti.

Sarı-lacivertli kulüpte dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38'inci başkanı oldu.

- Sarı-lacivertliler, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.

SÜPER LİG

20.00 Galatasaray - Konyaspor

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ

19.00 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası ABB Fomget - Trabzonspor maçıyla sona erecek.

BASKETBOL

11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Turkcell arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nin isim sponsorluğu ve milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "TRÇ ittifakı" önerisine tek cümlelik yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli taraftardan İrfan Can Eğribayat'a: Ali Koç'u gönderdin

Fenerbahçeli taraftardan İrfan'a bomba sözler: Ali Koç'u...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.