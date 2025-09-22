Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Seçildi
Sarı-lacivertli kulüp, olağanüstü seçimli genel kurulda Sadettin Saran'ı 38. başkan olarak seçti. Ayrıca Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalarak puanını 12'ye yükseltti.
Sarı-lacivertli kulüpte dün gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, kulübün 38'inci başkanı oldu.
- Sarı-lacivertliler, ligin 6'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti.
SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - Konyaspor
BEŞİKTAŞ
12.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
KADIN FUTBOL SÜPER LİGİ
19.00 Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftası ABB Fomget - Trabzonspor maçıyla sona erecek.
BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu ile Turkcell arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nin isim sponsorluğu ve milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalanacak.