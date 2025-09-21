Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak 38. başkan seçildi. Eski başkan Ali Koç, seçim sonrası yaptığı açıklamada sürecin adil olduğunu belirtti ve yeni başkana başarılar diledi.

ALİ Koç, "Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var" dedi.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda 12 bin 325 oy olan Sadettin Saran, sarı-lacivertli ekibin 38'inci başkanı oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından eski başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

Son derece adil bir seçim süreci olduğunu belirten Ali Koç, "Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe'nin 38'inci başkanı camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe demokrasi şölenini gösterdik. Son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var. Verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içerde değil dışarda aramanın zamanı. Seçimlerin sonucu hayırlı uğurlu olsun. Başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Kaçkar Dağları Eylül'ün ortasında beyaza büründü

Kimse şaşkınlığını gizleyemedi! Beyaz örtü bir anda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili kurayla seçildi! Salonda sevinç çığlıkları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.