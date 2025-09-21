Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ali Koç ile yarışan Sadettin Saran, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan seçildi. Taraftarlara seslenen Saran, "Şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok" dedi.

Fenerbahçe'de dün başlayan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un ikinci gününde başkanlık seçimi gerçekleştirildi. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsleyen isim Sadettin Saran oldu. Böylece Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 39. başkanı unvanını kazandı.

Seçim sonuçları stadyumdan şu ifadelerle duyuruldu:

"Seçimin bu kadar sağlıklı, bu kadar düzenli geçmesinin sebebi ortaya koydukları konsensüs tablosudur. Seçimin itiraz konusu olabilecek her noktasında konsensüse varmışlardır. Bu yüzden bugün çok sağlıklı bir seçim yaptık. Seçim sürecini işlettik. Kendilerine minnettarım. Seçim sonuçlarını, kullanılan oy sayısı 24 bin 732. Geçerli oy sayısı 24 bin 393. Boş oy sayısı 135. Geçersiz oy sayısı 204. Başkan adayları Sayın Ali Yıldırım Koç 12 bin 68 oy, Sayın Sadettin Saran 12 bin 325 oy. Bu seçim sonuçları yarın saat 17.00'de sonra kesinleştirilecektir. Tüzüğümüz gereği böyle. Bunlar resmi olmayan sonuçlar."

Koç: Seçimlerimizin sonucu hayırlı, uğurlu olsun ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı

Ali Koç, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sevgili kongre üyelerimiz, Fenerbahçe'mizin 39. Başkanı camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Bir kez daha Fenerbahçe seçim yaptığı zaman nasıl yapar, gösterdik. Yüksek Divan Kurulu Başkanımızın dediği gibi de son derece medeni, adil rekabet çerçevesinde yapıldı. Az farkla Sadettin Bey kazandı. Yolumuz açık, şansımız bol olsun diyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Yapacak çok işimiz var, verecek çok büyük mücadelemiz var. Artık düşmanları içeride değil, dışarıda aramanın zamanı. Seçimlerimizin sonucu hayırlı, uğurlu olsun ve başkanımızın etrafında kenetlenme zamanı."

Saran: Birlik, beraberliği sağlarsak da bundan sonra düşmanlarımız düşünsün

Fenerbahçe'nin Başkanlığına seçilen Sadettin Saran ise şöyle konuştu:

"Seçimlerin sonucu gösteriyor ki görev, birlik olmak. Bu bizim en önemli görevimiz. Dün de söyledim, şampiyon olana kadar bayram yok, kutlamak yok. Sayın Ali Koç 7 senelik başkanımız. Bu bir bayrak değişimi. Onun Fenerbahçe'deki tecrübeleri bizim için çok önemli. İstiyorum ki Fenerbahçe'nin tüm başkanları koşulsuz birlik, beraberlik içinde olsun. Ben daha önce de söyledim; birlik, beraberlik çok önemli diye. Bu konuda son derece samimiyim. İnşallah Ali Bey'le olan dostluğumuz daha da güçlenir ve kupayı beraber kaldırırız. Üç başkan beraber kaldırırız. Bu benim en büyük hayalim. Biz bu birlik, beraberliği sağlarsak da bundan sonra düşmanlarımız düşünsün. Yeter ki biz bu birlik, beraberliği sağlayalım."