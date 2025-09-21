Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa Sadettin Saran seçildi. Saran, toplam 12 bin 325 oy olarak başkan oldu.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi ve oy sayımına geçildi. Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı başkanlık seçiminde 50 sandıkta 24 bin 732 üye oy kullandı. Seçimde geçerli oy 24 bin 393 olurken, 135 boş oy, 204 geçersiz oy oldu. Sadettin Saran 12 bin 325 oy alarak başkanlığa seçildi. Ali Koç'un ise 12 bin 68 oy aldığı açıklandı.

Sonuçlar açıklanmadan önce tribünlerde Saran lehine tezahüratlar yapılırken, kutlamalar gerçekleştirildi.

Ali Koç'tan Saran'a tebrik

İki başkan adayı da tribünden birlikte inerek, Maraton Alt tribünü önünde kurulan platforma doğru yürüdü. Bu esnada tribünlerde yer alan kongre üyeleri de tezahüratlar yaptı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile birlikte aynı masaya oturdu. Şekip Mosturoğlu'nun seçim sonuçlarını açıklamasının ardından Koç, Saran'ı tebrik etti.

Sadettin Saran başkanlığını yapacağı yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

"Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural."

Yönetim Kurulu yedek üyeler: "Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orkan Orakçıoğlu, Gürhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz" - İSTANBUL