Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu. Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu. Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ayrılığından sonra 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Güler'e 10 numaralı forması Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un katılımıyla takdim edildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Mesut Özil Arda Güler Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.