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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

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Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası Arda Güler

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın yeni sahibi 17 yaşındaki futbolcu Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in ayrılığından sonra 10 numaralı formayı Arda Güler giyecek. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Güler'e 10 numaralı forması Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus'un katılımıyla takdim edildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Özil Arda Güler Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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