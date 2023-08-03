Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcüsü Rossi, Columbus Crew SC'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcü oyuncusu Diego Martin Rossi, ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu. Transfer bedeli olarak 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödenecek. Ayrıca, futbolcunun ileride başka bir kulübe transferi halinde Fenerbahçe'ye %15 pay ödenecektir.

Fenerbahçe'nin Uruguaylı golcü oyuncusu Rossi, ABD ekiplerinden Columbus Crew SC'ye transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerin transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Columbus Crew SC, futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." - İSTANBUL