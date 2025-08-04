Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Rakipleri Belli Oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda muhtemel rakipleriyle karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Feyenoord'u geçmesi halinde Nice veya Benfica ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekildi.

Sarı-lacivertli takım, 3. eleme turunda Feyenoord'u (Hollanda) geçmesi halinde play-off'ta Nice (Fransa)- Benfica (Portekiz) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Play-off turu maçları, 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe, play-off'a kalması halinde ilk maçı kendi sahasında yapacak.

Fenerbahçe, Feyenoord'a elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasından itibaren devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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