Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçının hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta maçının hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.