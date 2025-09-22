Haberler

Fenerbahçe'nin UEFA Maçını Jerome Brisard Yönetecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle karşılaşacak. Maçın hakemi Fransız Jerome Brisard olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jerome Brisard yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Brisard'ın yardımcılıkları Alexis Auger ve Erwan Finjean olacak.

Thomas Leonard ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.