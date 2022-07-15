Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı Dinamo Kiev müsabakası öncesi UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste belli oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya sunduğu kadroda Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu müsabaka öncesi UEFA'ya bildirilen kadro açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da forma giyebilecek oyuncuları; Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel ve Muhammed Gümüşkaya olarak belirlendi.

UEFA kadrosunda Kim min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve yeni transfer Tiago Çukur yer almadı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor