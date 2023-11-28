Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin Danimarka ekibi Nordsjaelland ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçının hakemi Fransız Jeremie Pignard oldu.

İSTANBUL,

Fenerbahçe'nin, 30 Kasım Perşembe günü saat 23.00'da Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Right to Dream Park'ta oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci hafta maçının hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.