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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.

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Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş'ı kadrodan çıkardı. Yandaş'ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ı listeye dahil etti. Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

İrfan Can Eğribayat Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe Spor Haberler

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