Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Güncelleme:

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe İstanbul Gilloise Belçika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şenol Eroğlu kimdir? CHP Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı Şenol Eroğlu kaç yaşında, nereli? Halit Germen kimdir? MHP Aydın Germencik Belediye Başkan Adayı Halit Germen kaç yaşında, nereli? Osman Ertürk kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gazipaşa Belediye başkan adayı Osman Ertürk kaç yaşında, nereli? Sudiye Gizem Aksoylu kimdir? CHP Adana Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu kaç yaşında, nereli? Burak Pehlivan kimdir? MHP Aydın Efeler Belediye Başkan Adayı Burak Pehlivan kaç yaşında, nereli? Adem Karakaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Elmalı Belediye Başkan adayı Adem Karakaya kaç yaşında, nereli? Ali Bedrettin Karataş kimdir? CHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Ali Bedrettin Karataş kaç yaşında, nereli? Sadık Önal kimdir? MHP Antalya Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal kaç yaşında, nereli? Fadime Geçioğlu kimdir? CHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Fadime Geçioğlu kaç yaşında, nereli? Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Kasım Karaköse kimdir? CHP Adana İmamoğlu Belediye Başkan Adayı Kasım Karaköse kaç yaşında, nereli? Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? Naim Uygun kimdir? Zafer Partisi Antalya- Aksu Belediye Başkan adayı Naim Uygun kaç yaşında, nereli? İbrahim Oğuz kimdir? MHP Antalya-Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz kaç yaşında, nereli? Hasan Bilen kimdir? Zafer Partisi Antalya- Muratpaşa Belediye Başkan adayı Hasan Bilen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title