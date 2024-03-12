Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre, Nikola Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

Fenerbahçe, ilk maçı 3-0 kazandığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunun rövanşında 14 Mart Perşembe günü Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek.