Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda sahasında Danimarka temsilcisi Nordsjalland ile oynayacağı karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Gergo Bogar yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe, 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Nordsjalland ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak. Bogar'ın yardımcılıklarını Theodoros Georgiou ve Balazs Szalai yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ferenc Karako olacak.

Maçta VAR koltuğunda Tams Bognr, AVAR'da ise Istvn Vad oturacak. - İSTANBUL