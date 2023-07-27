Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki galibiyeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Yeni transfer Edin Dzeko, taraftarların önünde oynamanın önemini vurguladı ve Cengiz Ünder hakkında olumlu değerlendirmelerde bulundu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında konuk ettiği Zimbru'yu 5-0'la geçen Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, iyi bir başlangıç yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bosna Hersekli golcü futbolcu, "Önemli bir maçtı. İlk resmi maçımızda taraftarımızın önünde oynadık. Galip geldik. Harika bir netice elde ettik" dedi.

Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan milli futbolcu Cengiz Ünder ile ilgili de değerlendirmede bulunan Dzeko, "Cengiz Ünder benim arkadaşım, küçük kardeşim. İyi bir oyuncu. Transfer konusunda yorum yapamam. Tek söyleyebileceğim harika bir oyuncu olduğu" diyerek sözlerini tamamladı.