Fenerbahçe'nin Twente'ye karşı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu maçı öncesi açıklamalar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente'ye karşı yapılacak olan maç öncesi Twente teknik direktörü Joseph Oosting ve futbolcu Naci Ünüvar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oosting, Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu belirtirken, Ünüvar ise Türkiye'de olmanın özel bir duygu olduğunu ifade etti.

Twente Teknik Direktörü Oosting: Güzel bir maç olacak ve zevk almaya bakacağız

"Naci değerli bir oyuncu"

Naci Ünüvar: Burada olmak çok güzel

SEZER AFŞAR / İSTANBUL,(DHA)- UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Hollanda ekibi Twente'de teknik direktör Joseph Oosting ve futbolculardan Naci Ünüvar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi bir takıma sahip olduğunu dile getiren Joseph Oosting, "Çok iyi oyuncuları var. Dzeko, Tadic, Szymanski gibi isimlere sahipler. Çok iyi bir takım" ifadelerini kullandı.

"NACİ DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Naci Ünüvar'ın iyi bir oyuncu olduğunu dile getiren Oosting, "Tabii ki fizik yönünden gelişimi olmazsa hata yapıyoruz demektir. Naci iyi bir oyuncu. Çok iyi performans gösteriyor. Takımın bir parçası olarak çok değerli" diye konuştu.

"GÜZEL BİR MAÇ OLACAK VE ZEVK ALMAYA BAKACAĞIZ"

Bir önceki turda Riga ile oynadıkları karşılaşma hatırlatılan Oosting, "Dünyalar kadar fark var. Buraya bugün indik, büyük bir şehir. En büyük metropollerden birisi. Her şey çok iyi ayarlanmış. Burası büyüleyici bir stat. Güzel bir maç olacak ve zevk almaya bakacağız" şeklinde konuştu.

NACİ ÜNÜVAR: BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL

Türkiye'de olmanın özel bir duygu olduğunu söyleyen Naci Ünüvar, "Burada olmak çok güzel. Özel bir duygu. Fenerbahçe ile oynamak da güzel bir olay. Burada olmaktan ve böyle bir maç oynamaktan zevk almak gerekiyor. Türkçe çoğu şeyi anlayabiliyorum ama İngilizce ile de kendimi kurtarabiliyorum. Geçen sene bir sakatlığım olmuştu. Şimdi bütün antrenmanlara katılıyorum. Yüzde 100'ümü verebiliyorum. Artık antrenmanlar daha güzel geçiyor" diye konuştu.