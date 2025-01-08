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Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün netleşecek

Fenerbahçe'nin, Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün netleşecek
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Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün Başkan Ali Koç'un yapacağı açıklamalar sonrası netlik kazanacak.

Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacağı bugün Başkan Ali Koç'un yapacağı açıklamalar sonrası netlik kazanacak. Sarı-lacivertliler, kupada yer alması halinde yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk hafta müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda yarın oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Bu sezon statü değişikliğine gidilen organizasyonda sarı-lacivertliler grup aşamasından başlarken, lacivert-beyazlılar ise 5. turda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek gruplara kaldı.

Kupada 2. randevu

İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez kozlarını paylaşacak. Daha önce iki takım 2020-2021 sezonu son 16 turunda karşılaşmış ve kazanan taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Kupaya katılma durumu bugün netlik kazanacak

Sarı-lacivertlilerde Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp/katılmama durumu ise henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl sarı-lacivertli yönetim tarafından 2 Nisan'da kongre üyelerinden 2 yıl boyunca Türkiye Kupası'na katılmama durumu için yetki alındı. Hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar ve izlenecek yol haritası ile ilgili Başkan Ali Koç, bugün basın toplantısı düzenleyecek.

Takımın turnuvada yer alıp almayacağı Başkan Koç'un açıklamaları sonrası netlik kazanacak. Ayrıca sarı-lacivertlilerin kupa müsabakalarına U19 takımıyla çıkması da alternatifler arasında bulunuyor.

Kasımpaşa ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmeler sonrası maçlar çıkacağını belirtmişti. Lacivert-beyazlılar, kupada son oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında U19 takımıyla mücadele etmişti.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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