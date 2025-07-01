Fenerbahçe'nin Transfer Gündemindeki Jhon Duran İstanbul'a Geldi
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki futbolcu, havalimanında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından karşılandı.
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Kolombiyalı santrfor Jhon Duran, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Duran, aprondan kalkan helikopterle alandan ayrıldı. 21 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Jhon Duran, geçen sezon forma giydiği Suudi Arabistan 1. Ligi takımlarından Al Nassr'da 18 maçta 12 gol kaydetti.