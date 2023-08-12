Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine devam edecek.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Brezilyalı futbolcu Fred, ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Fred, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda taraftarlara, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" mesajını gönderdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İngiliz ekibi Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, sarı-lacivertliler ile transfer görüşmeleri devam ettirmek için ailesiyle birlikte özel uçakla İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. Başarılı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Geliyorum, yakında görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL