Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Tedesco: "Kazanabileceğimiz Maçtan Beraberlikle Ayrıldık"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Tedesco, risk almadan bir başlangıç planı hazırladıklarını belirtti.

Oyuna kontrollü başlamayı tercih ettiklerini dile getiren Tedesco, "İlk yarı yüzde 50-50 ortadaydı. İki takım da uzun toplarla oynadı. Biz uzun oynadık, normalde yaptığımız bir şey değil ama hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Beşiktaş maçına kötü başladık, bireysel hatalardan 2 gol yemiştik. Aslında o maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk, sonucunda 2 gol yemiştik. Bugün ilk 10 dakikadaki oyunumuzla Galatasaray'ı kendi ceza sahasında savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunu yapmak için uzun toplar denedik. Planımız 15. dakikadan sonra normal oyunumuza geri dönmekti. Maç içinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak istedik psikolojik avantaj için. Oyuncularımız da bunu yaptılar. Arkaya atmamız gereken topları ikili mücadele bölgelerine attık." ifadelerini kullandı.

Sane'nin bireysel becerisiyle gol yediklerinin altını çizen genç teknik adam, şöyle devam etti:

"Böyle maçlarda geri düşünce işiniz zor oluyor. Galatasaray yüksek seviye maçlara alışkın. Öne geçtikten sonra zaman geçiriyorlar, bu tarz maçları oynamayı biliyorlar. Ben takımımla gurur duyuyorum. Geriye düşme konusunda, bizler geriye düşmek istemeyiz bu yüzden oyunun başında basit oynadık, dikine toplarla oynadık. Bizim nasıl oynadığımız en önemlisi bizim oyunumuzun bizi rahat hissettirmesi önemli. 8 hafta önceki takıma bakınca takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Bu maçın ilk yarısında kimse gol atmayı hak etmedi. Sayılmayan bir golümüz de vardı. Bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Ben de maçlarda öne geçelim isterim ama dünyanın sonu değil. Bizim yapmamız gereken planımıza sadık kalmaktı."

Galatasaray'ın çok fazla pozisyon üretmediğini anlatan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Aslında kendi oyunumuzu onlara kabul ettirdik, Galatasaray oyununda değişikliğe gitti. Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Sane'nin şutu dışında pozisyon üretmediler. Hem Osimhen'i hem de uzun toplarını iyi savunduk. Barış da iyi bir oyuncu ve onu da iyi savunduk. Açıkçası maça bakınca yüzde 50-50 diye düşünüyorum. İlk golü atan tabi avantajlı konuma geçiyor. Takımın geneline bakınca bence iyi bir iş çıkarttık." değerlendirmesinde bulundu.

Tedesco, bir gazetecinin Galatasaray'ın zaman geçirmesine ilişkin sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Futbolcularıma 'bu aslında iyi bir şey dedim çünkü bizi umursadıkları, önemsedikleri anlamına geliyor.' Galatasaray, Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Ben kıyaslama yapmıyorum, 2 takım arasında maç öncesine bakarsak. Tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bazen maça basit başlamak gerekir benim de planım buydu. Takımın aleyhinde bu bilgiyi görmemeniz gerekiyor, eğer böyle yaparsanız bir daha böyle açık şekilde belirtmem. Çok az hoca net şekilde planını anlatır. Bugünkü oyuncuları seçerken plana uyacak oyuncular seçtik. Youssef'un (En-Nesyri) arkaya koşuları planımıza uyan bir profildi. Ben yere yatmaları değiştiremem. Bunları düşünerek vakit kaybetmiyorum. Bugünkü maçı kazanabilirdik, bu bizler için iyi işaret. Ben ve oyuncularım, berabere kaldığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu da iyiye işaret."

Galatasaray'ın eksik olduğu ifadelerine katılmadığını aktaran Tedesco, şunları kaydetti:

"Galatasaray'ın eksiklerine katılmıyorum. Bizde de Sebastian yoktu. benim için önemli futbolcu çünkü her maçta takıma katkı sağlıyor. Szymanski oynasa bence maçı kazanabilirdik bu da benim düşüncem. Ben bu durumu sevmiyorum baktığımız zaman onlar tam kadro oynuyor ben buraya ilk geldiğimde Duran, Alvarez uzun haftalar yoktu. Ben bunlarla ilgili hiçbir zaman bir şey söylemedim. Büyük bir derbi oynanıyor rakibin oyuncuları yoktu diyorsunuz. Bu benim için hoş bir durum değil. En önemlisi takımın kendisi ve futbolcular. Burada önemli olan Tedesco ya da başka bir teknik direktör değil. Ben işimi yapıyorum, takımımı, futbolcularımı, tüm çalışanları çok seviyorum. Burada çalışan Türkleri de sanki 85 gündür tanıyor gibi değil de 8 yıldır tanıyor gibi hissediyorum kendimi. Bu statta maçlar oynamak bizim için büyük avantaj. Böyle bir atmosferde herkesi yenebiliriz. Bu duyguyu takıma aşılamaya çalışıyorum. Sağlıklı yöntem adım adım ilerlemek. Üzerine koya koya çalışarak devam ediyoruz. Başakşehir karşılaşması bu derbiden sonra oynanması çok zor bir maç."